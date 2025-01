Sport.quotidiano.net - Civitanovese, clima più sereno. Tutti uniti attorno alla squadra

Dopo tre giorni convulsi, ieri l’ambiente rossoblù è sembrato piùe unito in vista della trasferta di domenica sul campo del Notaresco. Ripercorrendo quanto accaduto tra domenica e martedì dalle parti del Polisportivo, laè stata interessata dcontestazione dei tifosi, dalle dimissioni di Cicchi, quindi dal reintegro dello stesso diesse con il passo indietro che, non essendosi palesato come irrevocabile, non è stato accettato dal patron Profilli. "Non può essere attribuita al direttore sportivo la totale responsabilità dell’attuale situazione di classifica", la motivazione addottascelta di mantenere il dirigente. Ebbene, ieri al Don Silvestri Contigiani c’era lo stato maggiore della: gli stessi Profili e Cicchi e il presidente onorario Daniele Maria Angelini, quindi i vari tecnici e addetti ai lavori.