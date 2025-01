Pronosticipremium.com - Champions League, Lautaro lancia l’Inter: il Milan supera il Girona

La 7° giornata della fase a girone unico dellaè passata in archivio e ci ha regalato grande spettacolo. Nella serata odierna sono scese in campo le ultime due italiane, che si sono portate ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale. Si parte dal, che ha battuto per 1-0 in trasferta lo Sparta Praga. I nerazzurri si sono portati in vantaggio dopo soli 12? minuti, grazie alla rete al volo diMartinez su cross di Alessandro Bastoni. Nella ripresa, alla Beneamata è bastata gestire il risultato e mettere in cascina 3 punti pesanti.Vince anche il, checon il minimo sforzo iltra le mura amiche del Giuseppe Meazza. Ai rossoneri è bastato il gol di Rafael Leao, abile a trasformare dopo le verticalizzazione di Ismael Bennacer. Il Diavolo si avvicina sempre di più alla top 8, con l’ultima gara con la Dinamo Zagabria che diventerà quindi fondamentale.