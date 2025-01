Ilrestodelcarlino.it - Cesena e Ciofi insieme fino al 2028. E’ già una bandiera bianconera

Sempre più raro, nel calcio moderno, trovare le vere bandiere, ma con il rinnovo per altre due stagioni di Andreailsembra avere tutte le intenzioni di coltivarne una. Il difensore, nato a Marino (Roma) il 28 giugno del 1999, ma ormai romagnolo di adozione, ieri ha infatti firmato il prolungamento del contratto con il club bianconeroa giugno, atto finale di una trattativa già apparecchiata nelle settimane scorse. Nella nota ufficiale della società si legge: "Arrivato in Romagna nel gennaio 2018 per unirsi alla formazione Primavera, dalla stagione seguente il difensore classe 1999 inizia la sua avventura con la prima squadra, contribuendo in modo decisivo al ritorno del Cavalluccio tra i professionisti". Tra i protagonisti, infatti, della vittoria del campionato di Serie C 2023/2024, nella presente stagione sportiva, Andreaha superato il traguardo delle 200 apparizioni con la maglia delFc ed oggi, con le sue 219 partite disputate in bianconero, è il dodicesimo calciatore con più presenze di sempre nella storia del club.