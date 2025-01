Ilfattoquotidiano.it - Caccia, caos in Calabria: il Tar sospende l’attività venatoria ma la Regione dà il via libera. Il Wwf invia una diffida a Occhiuto

insulla. Lo scorso novembre i giudici del Tar avevano accolto il ricorso di Wwf, Lipu ed Enpa, stabilendo di anticipare la chiusura del, dal 30 al 9 di gennaio, per tre specie di volatili: tordo sassello, tordo bottaccio e cesena. Ma le modifiche di fine anno all’articolo 18 della legge 197/92 fatte dal centrodestra, in Parlamento, in sede di approvazione della legge di Bilancio, avevano fornito il pretesto alle Regioni –compresa – per aggirare le disposizioni del tribunale amministrativo. In sostanza la Giunta guidata da Robertoaveva dato il viaaitori: sparate pure, gli aggiornamenti alla normativa sono retroattivi.Ma ora il Tribunale amministrativo regionale ha ribadito l’ovvio: le modifiche alla legge sul prelievo venatorio non sono retroattive, la sentenza di novembre – sulla quale intanto c’erano stati due pronunciamenti favorevoli del Consiglio di Stato – è confermata.