Buche in via del Vallo | 350 euro di danni all’auto

grosse come crateri. Strade crivellate di fori come formaggi svizzeri. E’ così che si presenta via del, nel quartiere Torraccia a Pesaro, zona industriale. Tanto che, a passarci sopra con la macchina, si mettono a serio rischio non solo gli ammortizzatori, ma anche le gomme e i cerchioni. Ne sa qualcosa una donna che ci ha inviato questa segnalazione, riferita alla disavventura capitata alla figlia: "Stamattina – scrive – mia figlia, in via del, ci ha rimesso un cerchione e una gomma! Risultato: 350die nessuno fa niente! Potete divulgare? Grazie". Detto e fatto. Compresa la foto, al centro, allegata al messaggio.