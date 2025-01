Oasport.it - Basket: tracollo Milano a Istanbul, Olimpia mai in partita contro l’Anadolu Efes in Eurolega

Poca, anzi pochissima storia atra Anadolu. I turchi non vincono, ma stravincono nel 23° turno di, con un tonante 110-66 che sfrutta in pieno il fatto che la squadra di Ettore Messina si trovi fondamentalmente a mezzo servizio, con vari giocatori (LeDay e Bolmaro in testa) non certo al meglio. I padroni di casa sono trascinati da sette uomini in doppia cifra, con Rodrigue Beaubois a quota 18; per l’EA7 13 di Armoni Brooks. Quella di stasera è anche una soddisfazione di Luca Banchiil suo ex club.Che la situazione per gli uomini di Messina non volga al meglio si capisce fin dalla palla a due, dove peraltro vengono rischiati subito Bolmaro e LeDay. Segnano Osmani e Poirier, risponde Mannoin da tre, ma in breve tempo sono i turchi a dominare sia in attacco che in difesa, con l’aggiunta anche di Bryant e Beaubois per quello che diventa il 24-9 di fine primo quarto.