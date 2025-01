Quotidiano.net - Aumento sigarette da oggi in Italia: la lista in Pdf. Quanto costerà in più ogni pacchetto

Roma, 23 gennaio 2025 – Tempi duri per i fumatori in. Dopo il divieto di fumare anche all’aperto (scattato a Milano dall’1 gennaio 2025) arrivano i rincari sul prezzo di, sigari e trinciati. Da, giovedì 23 gennaio, aumenta il prezzo delle “bionde”.in più? I rincari riguardano 63 marche die 37 di sigari, ma anche il tabacco trinciato. Gli aumenti si differenziano poi in base alla marca e alla tipologia di prodotto (, sigari o trinciati), ma la variazione incide sul prezzo dei pacchi da 20 confezioni nell’ordine di 10-15 euro, in pratica poche decine di centesimi persingolo. L’elenco completo dei rincari /PDF Rincari differenziati per marca I rincari non toccano tutte le marche ma la stragrande maggioranza e di certo le più note, dalle Marlboro alle Philip Morris, dalle Merit alle Diana e Chesterfield.