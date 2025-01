Notizie.com - Assegno Unico Universale, a chi spetta (e quanto spetta)? Scopri se sei tra i fortunati

2025, a chiuna delle misure più significative per supportare le famiglie con figli a carico?, a chi(e)?se sei tra i– notizie.comL’rappresenta una delle misure più significative introdotte dal legislatore italiano per supportare le famiglie con figli a carico. A partire dal 2025, questa prestazione economica mensile erogata dall’INPS subirà importanti novità che riguardano sia l’importo dell’sia le modalità di gestione e presentazione delle domande.Il beneficio è rivolto alle famiglie con figli a carico, dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni del figlio, purché siano rite determinate condizioni per i maggiorenni. Inoltre, non vi sono limiti di età per i figli con disabilità.