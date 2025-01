Juventusnews24.com - Allenamento Juve, tecnica e possesso alla ripresa verso la trasferta di Napoli. Il report dal JTC

di RedazionentusNews24del club bianconero sulla seduta odiernaContinassantus di nuovo al lavoro a due giorni ddi. Ecco ildel club bianconero sull’odierno.– «Reduce dgara in Belgio di Champions League contro il Club Brugge, la Prima Squadra bianconera è tornata in campo per preparare al meglio la prossima sfida di campionato – la partita inin programma per sabato 25 gennaio alle ore 18:00.Tutto il gruppo ha effettuato, dopo il consueto riscaldamento, esercizi di, mentre quelli che non hanno preso partegara di martedì sera hanno concluso il lavoro al JTC con una partitella finale.Domani è giornata di vigilia: in mattinata è in programma un nuovoContinassa, mentre mister Thiago Motta incontra i giornalisti all’Allianz Stadium alle 13.