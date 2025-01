Lanazione.it - Al Verdi si prepara il ’corpo di ballo’. La formazione e poi... si va in scena

E. 5,6,7,8! Inizia il 2 febbraio presso il Teatrodi Pisa un percorso formativo dedicato alla danza con masterclass di alto livello che si concluderà nel 2026 con uno spettacolo finale e la possibilità per tutti i partecipanti di lavorare nelle produzioni che il Teatro di Pisa porterà innell’ambito della lirica e non solo. Fino a marzo 2026, per un totale di dieci incontri al costo di 30 euro l’uno, il massimo teatro pisano dedicherà ogni prima domenica del mese alladi giovani talenti della danza desiderosi di partecipare alle masterclass tenute da professionisti di esperienza internazionale come, tra gli altri, Anbeta Toromani, Antonio Guadagno, Francesco Borelli e Damiana Pizzuti. Il percorso formativo è riservato a 15 allievi che saranno valutati e selezionati con una audizione a numero chiuso riservata a 45 candidati, i primi 45 che manderanno la candidatura.