WWE/TNA: Per ora sembra da escludersi che Tessa Blanchard possa apparire ad NXT

Come sappiamo tra WWE e TNA vige ormai una solida partnership recentemente consolidata con un accordo pluriennale. La star di NXT potrannoin TNA e viceversa. Allo stato delle cose, ci si chiede se, recentemente tornata in TNA,in futuronei tv show di Stamford. Ecco le indiscrezioni a riguardo.a NXT?Durante una sessione di Q&A, WrestleVotes ha parlato della possibilità di vederea NXT grazie alla partnership in essere tra WWE e TNA: “Nel breve periodo non crediamo, ma più questa partnership andrà avanti maggiori saranno le possibilità. Credo che si dovranno fare varie valutazioni. Se tra 2-3 anni la partnership sarà ancora in essere esarà ancora in TNA allora forse potremmo vederla in WWE”. Ricordiamo cheè un personaggio piuttosto discusso.