Lanazione.it - Visite weekend. Fra memoria tessile e arte

Leggi su Lanazione.it

Due gli itinerari proposti per sabato da Tipo, Turismo industriale Prato. Si palle 15 con "Creatività e fashion sostenibile. Le stoffe e le immagini di Prato": prima tappa a Corte Genova, oggi interessante polo artistico nato sulle vestigia dell’ex Lanificio Bini, uno spazio condiviso in cui si organizzano mostre, laboratori e concerti; seconda tappa nella sede ottocentesca del Lanificio Lucchesi, addossata alle mura medievali tra piazza dei Macelli e via Carradori, con la visita allo straordinario archivio dei campionari, trame e orditi con finissaggi speciali che hanno fatto la storia del tessuto e ancora oggi ispirano il mondo della moda. Prenotazioni su Ticketone, costo 15 euro. Il secondo percorso partirà alle 17 da piazza Macelli alla ricerca delle pietre d’inciampo nel cuore della città, che ricordano gli arresti e le deportazioni del 1944, le vittime pratesi nei campi di concentramento nazisti.