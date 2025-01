Ilfattoquotidiano.it - Vertice di governo a Palazzo Chigi: Meloni a colloquio con tutti i leader del centrodestra

Una quattro tradel. A sorpresa e senza preavviso. Giorgia, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi sono riuniti aper un faccia a faccia interno alla maggioranza. Ignoto al momento l’argomento al centro del confronto, che non era stato annunciato. Facile il collegamento con la vicenda giudiziaria che riguarda la ministra del Turismo Daniela Santanchè, rinviata a giudizio con l’accusa di falso in bilancio nella vicenda Visibilia.Martedì la presidente del Consiglio ha incontrato il presidente del Senato Ignazio La Russa, grande amico della ministra imputata, per provare a sbloccare una situazione che si è fatta imbarazzante pere Fratelli d’Italia ora che è finita a processo.