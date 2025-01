Ilgiorno.it - “Valanga di insulti antisemiti per il film su Liliana Segre”: i cinema che lo proiettano vittime dell’odio social

Milano – Centinaia di messaggi d’odio, dal contenuto antisemita, sono stati scritti sui canali Facebook e Instagram di molti dei 220che proietteranno il documentario “” del regista Ruggero Gabbai, basato sulla vita della senatrice, sopravvissuta ai campi di sterminio nazifascisti durante la Seconda guerra mondiale. “Si tratta diche negano anche la Shoah e mettono in discussione le testimonianze della senatrice”, ha commentato la presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi. Proiezioni e il Giorno della Memoria Il Comune di Milano, come molti altri, ha organizzato una proiezione della pellicola per gli studenti. In occasione del Giorno della memoria, che cade il 27 gennaio, Buscemi si augura che in Consiglio comunale possa essere “approvata l’istituzione della commissione contro il linguaggio d’odio”, simile a quella promossa dain Parlamento.