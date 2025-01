Ilgiorno.it - Truffe online, ultima frontiera in Lombardia: falsi sondaggi, finte mail dell’Inps e utenti Telegram nel mirino

Milano, 22 gennaio 2025 – Dal Commissariato di Poliziatre allarmi per delle truffa particolarmente pericolose e attive su internet e social. Nelanche moltilombardi ingolositi dal premio di uno-truffa, preoccupati per unaInps o in quanto. Ecco quali sono e come si presentano le tredel momento:vera truffa “È in atto - spiegano gli esperti della polizia - una campagna di phishing di false e-promozionali inviate utilizzando il marchio di aziende specializzate in bricolage ed edilizia. Si tratta dimessaggi che propongono all’utente un premio speciale al completamento di uno. Per rendere questa promozione credibile, vengono inoltre riportate false testimonianze di clienti che hanno vinto il premio in questione.