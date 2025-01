Ilgiorno.it - Trafficanti Lampugnano, dai documenti rubati ai bus bloccati al confine: “Biglietti per 201 irregolari”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – “Per qualche giorno, abbiamo dormito sui cartoni alla Centrale di Milano, fino a quando un signore ci ha detto di andare alla stazione didove ci sono dei soggetti che si occupano di questo traffico, ovvero in cambio di denaro fanno salire le persone a bordo dei bus per farli andare in Francia o in un altro Stato”. 18 ottobre 2022, la polizia di frontiera di Bardonecchia intercetta all’imbocco del traforo del Frejus un autobus griffato Flixbus: a bordo ci sono tre migranti, senzané. Uno di loro spiega agli agenti: “Quattro giorni fa, dopo essere arrivati a, una persona presumibilmente araba veniva a parlarci e ci chiedeva di dargli 230 euro a persona: in cambio ci avrebbe fatto arrivare a Parigi. Dopo avergli dato i soldi, ci ha detto di fidarci di lui e di aspettare qualche giorno, in modo tale che lui riuscisse a trovare il bus giusto.