Tamburi di guerra (commerciale). Ue e Cina rispondono alle minacce di dazi ribadite da Trump

La minaccia di nuoviall’Unione europea da parte di“non mi sorprende” e “qui in Europa dobbiamo prepararci e sapere come rispondere“, lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde,a margine del Forum di Davos. Alla domanda se l’Ue abbia la forza per assorbire l’impatto di nuove barriere commerciali, Lagarde ha risposto che i Paesi Ue hanno un ampio potenziale da sfruttare sviluppando ulteriormente il mercato interno.Lagarde ha notato che l’obiettivo dinon è del tutto chiaro e che l’idea di sostituire l’import dall’Europa con produzione interna americana “è discutibile”. In ogni caso “il dialogo deve continuare”. Martedì era stata la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen a schierare Bruxelles contro Washington, dicendosi pronta a negoziare ma anche a reagire, anche rafforzando i legami commerciali con altri paesi (ed India, in primis).