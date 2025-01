Ilnapolista.it - Szczesny e la sua folle partita: da completo disastro, è diventato il salvatore del Barcellona

Leggi su Ilnapolista.it

Wojciechnon ha vissuto una serata fortunata in Champions, nonostante la fiducia del tecnico delHansi Flick di mandarlo in campo titolare. Contro il Benfica, l’ex portiere della Juventus si è reso protagonista di due disastri difensivi. Il Barça ha poi vinto in rimonta 5-4, qualificandosi aritmeticamente agli ottavi di Champions League.Laprestazione diin Benfica-Mundo Deportivo racconta laprestazione di:Il racconto di tutto ciò che è accaduto all’Estadio Da Luz sarà descritto come un’illusione calcistica. Quelli del Benfica sono passati dall’euforia per gli errori dei loro avversari, all’incubo di un finale diche non dimenticheranno a lungo. Quelli del Barça hanno attraversato l’orrore di un primo tempo inspiegabile e l’epopea di unarimonta.