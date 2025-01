Lapresse.it - Social: Tg1 68.4 mln video views a dicembre 2024, Myrta Merlino seconda

Il Tg1 si conferma leader dell’informazione televisiva viaconquistando, anche a, il primo posto nelle classifiche di Sensemakers-Comscore che fotografano le perfomance mensili di tg e programmi d’approfondimento sulle principali piattaforme. Il Tg1 domina la graduatoria dellecon 68,4 milioni di visualizzazioni, staccando Pomeriggio 5 secondo in classifica a 14,1 milioni e il Tg La7 News terzo a 10 milioni. Per il telegiornale diretto da Gian Marco Chiocci prima posizione anche sul fronte interazionicon 2 milioni, davanti a Report e Fuori dal coro. Numeri da record in particolare su TikTok e Instagram, con i profilidel Tg1 che riescono ad attrarre un pubblico diversificato, nuove generazioni comprese.Il programma Pomeriggio Cinque firmatoNews e condotto dalla giornalista, tutti i giorni su Canale5, conquista il secondo posto tra i programmi di informazione – secondo i dati Sensemakers-Comscore riferiti ariportati da Linkare e Primaonline.