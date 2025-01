Ilfattoquotidiano.it - Skriniar, niente Juventus o Napoli: l’ex Inter va al Fenerbahce di Mourinho

Ildi Joseha chiuso il colpo Milan. I turchi hanno trovato un accordo col Paris Saint-Germain per portare il difensore centrale exa Istanbul. Lo slovacco è già arrivato in Turchia, pronto a diventare un calciatore gialloblù in prestito oneroso per 2 milioni di euro. Termina così un’avventura infelice per il calciatore in Francia. Non sicuramente da un punto di vista economico (guadagnava 9 milioni di euro netti), ma da un punto di vista sportivo la sua esperienza con i parigini è stata un fallimento totale. Questa stagione ha giocato solo 5 partite in Ligue 1, mentre a partire dal suo addio all’avvenuto nel 2023,ha collezionato in totale 37 presenze tra campionato e coppe con un solo gol segnato.Sfuma dunque uno degli obiettivi di mercato di