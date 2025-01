Lanazione.it - Servizio civile. Tre posti con l’Anpas

Ci sono trea disposizione per svolgere iluniversale con Anpas Humanitas Grosseto (nel bando identificata come P.A. Humanitas Istia, Roselle e Batignano). Due volontari saranno destinati alle attività di trasporto sanitario di emergenza, di urgenza e di centralino e attività in sede, uno sarà destinato a trasporto sociale, trasporto sanitario di urgenza e centralino. Le domande dovranno essere presentate entro le 14 di martedì 18 febbraio. I progetti sono consultabili alla pagina web: https://www.anpasnazionale.org/info/scu-progetti-anpas-attivi.html. Come di consueto, alle selezioni potranno partecipare giovani dai 18 ai 28 anni e 364 giorni di età, con cittadinanza italiana oppure di Paesi europei, ma con residenza italiana. Il periodo disi svolgerà nell’arco di 12 mesi, dal lunedì al venerdì, sei ore giornaliere, con un’indennità di 507,30 euro al mese.