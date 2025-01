Sci di Fondo l’Italia a Engadina per la Coppa del Mondo | Pellegrino guida 10 Azzurri

Leggi su Ilfaroonline.it

E’ tutto pronto a, in Svizzera, per la prossima tappa dideldi Sci dipunta al podio con 10in gara,ti da Federico.La competizione si svolgerà dal 24 al 26 gennaio. Ci saranno le gare di staffetta mista, una sprint in tecnica libera ed un mass start sulla distanza di 20km ancora a skating.I convocati – fisi.org – Il responsabile tecnico Markus Cramer ha previsto la partecipazione di Federico, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Martino Carollo e Giovanni Ticcò al maschile e di Maria Gismondi e Martina Di Centa al femminile.Foto FISI (da coni.it)ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.