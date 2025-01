Thesocialpost.it - Sanremo 2025, tutte le cifre dei cachet di Carlo Conti, co-conduttori e cantanti: chi è il più pagato

Leggi su Thesocialpost.it

L’edizionedel Festival di, in programma dall’11 al 15 febbraio, si conferma un evento di grande richiamo non solo per la musica italiana, ma anche per leche ruotano attorno ai suoi protagonisti. Pur senza conferme ufficiali, indiscrezioni offrono una panoramica suiprevisti per, co-e artisti in gara.Leggi anche:, le canzoni in anteprima e le nostre pagelleIldiAlla guida del Festival,percepirebbe undi 500.000 euro per l’intera settimana. Questa cifra include sia le cinque serate in prima serata su Rai 1 sia il lavoro di direttore artistico iniziato mesi prima. Un compenso in linea con quanto percepito dai suoi predecessori, giustificato dagli enormi introiti pubblicitari generati dal Festival per la Rai.