Sanitaservice al collasso a rischio 118 e pulizie asl Fials Taranto | Servono assunzioni

Tarantini Time Quotidiano“Senza immediateè ail servizio 118 e la pulizia delle strutture ASL” è questo il grido dall’allarme lanciato dal Segretario Generale della, Emiliano Messina.Nonostante un organico carente già in fase di internalizzazione del servizio 118 avvenuta a maggio 2023, ad oggi il concorso pubblico per 38 autisti/soccorritori è ancora bloccato, nonostante la fase di presentazione delle domande sia scaduta a settembre 2024” afferma il Segretario Emiliano Messina.“La scorsa estate il servizio di emergenza territoriale era al limite delin quanto non solo l’organico era insufficiente, ma bisognava garantire le ferie al personale così come previsto per legge, per questo comunichiamo alla ASLe allasin da ora, l’indisponibilità della nostra Organizzazione sindacale a discutere di qualsiasi soluzione tampone in assenza diimmediate”, tuona Messina della