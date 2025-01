Puntomagazine.it - Prezzo del gas stabile sul mercato di Amsterdam: future a 50 euro/MWh

Prezzi del gas stabili a 50/MWh suldi, con la domanda che rimane moderata e condizioni meteo favorevoli.Ildel gas naturale ha mantenuto una certa stabilità suldi, punto di riferimento per l’pa, con ilsul metano con consegna a febbraio che ha aperto oggi oscillando attorno ai 50per Megawattora (MWh), in linea con i livelli della chiusura di ieri.Questa stabilità dei prezzi arriva in un momento di relativa calma per i mercati energetici, dopo un periodo caratterizzato da oscillazioni legate a vari fattori, tra cui la domanda stagionale, la disponibilità di gas e le condizioni meteorologiche. Le previsioni suggeriscono che la domanda di gas possa rimanere moderata nelle prossime settimane, con temperature miti in gran parte d’pa che riducono il bisogno di riscaldamento.