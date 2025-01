Lanazione.it - Presentato il calendario dei Veterani dello sport

E’ statoieri, nella sala conferenze del palazzo comunale, il2025 deidella sezione ’Bacchilega-Targioni’. Alla presenza del sindaco Francesco Persiani, dell’assessore con delega alloRoberto Acerbo, del presidente dell’Unione nazionale(Unvs) Enrico Giovanni Barsotti, e dei consiglieri Daniela Alderici, Lodovico Andreazzini e Nicoletta Roni, l’incontro ha messo in luce un anno straordinario per il mondoivo massese. Ilraccoglie le immagini degli eventi più significativi svolti nel 2024, incluse le premiazioni degli atleti che si sono distinti a livello locale, regionale e nazionale. Un ricordo particolare è stato dedicato all’ex presidente Mauro Balloni, scomparso lo scorso anno. "Balloni era una colonna portante del nostro gruppo, un amico per tutti, e un punto di riferimento non solo per la nostra sezione, ma anche a livello regionale e nazionale.