Lanazione.it - Perdita d’acqua a Torregalli: il Cup dell’ospedale chiuso per allagamento

Firenze, 22 gennaio 2025 –temporaneamente il Cup dell'ospedale San Giovanni di Dio di. Unad'acqua, originatasi da un bagno al primo piano, ha provocato l'degli spazi al piano terra. Secondo quanto riportato dall'Asl Toscana centro tramite un comunicato, l'accaduto è stato scoperto nelle prime ore del mattino, sebbene si stimi che l'inconveniente si sia manifestato durante la notte precedente. Interventi immediati e soluzioni d'emergenza In risposta, il personale dell'ospedale è impegnato nelle attività di pulizia e disinfezione delle aree colpite. Nel frattempo, la direzione sta attuando soluzioni d'emergenza per continuare a offrire i servizi necessari. Sono stati predisposti posti ridotti dell'ufficio Cup in un ambiente adiacente, prontamente aperti al pubblico.