Tvplay.it - Pazza idea Juve per l’estate: in arrivo il bomber dell’Inter

Leggi su Tvplay.it

Lantus vuole cambiare ogni cosa in attacco in vista dell’anno prossimo e l’ultimaè quella di provare con un, per alzare la qualità in prospettivaThiago Motta e Giuntoli vogliono costruire un reparto sostanzialmente nuovo, anche perché Milik non è mai stato a disposizione e Vlahovic tutto sta facendo tranne che convincere tifosi e critica. All’orizzonte si prospetta un affare dalle tinte nerazzurre.per: inil(TvPlay – ANSA) Lantus ha diversi problemi all’interno del suo organico e al netto degli infortuni la rosa di Thiago Motta può definirsi ancora incompleta. Giuntoli ha speso moltissimo in estate e ha ricostruito quasi interamente il centrocampo e le corsie esterne. Vlahovic è rimasto però l’unico attaccante a disposizione dell’ex tecnico del Bologna, visti i malanni di Milik e la mancata presenza di un’altra punta.