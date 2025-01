Oasport.it - Motori, riparte la stagione agonistica in pista con la 24h Daytona

Scatta come sempre dalariservata aiinparallelamente con l’inizio del FIA World Rally Championship a Montecarlo. Ci sarà da divertirsi in North America in quello che sarà il primo appuntamento valido per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, il principale campionato statunitense riservato alle GT ed ai prototipi.Le GTP sono le vere protagoniste, tutte auto che ad eccezione di Acura e Lamborghini ritroveremo anche nel Mondiale Endurance che partirà a fine febbraio con la 1812 km del Qatar. Oltre al marchio americano, legato ad Honda ed al brand tricolore ci saranno ancora una volta BMW, Cadillac e Porsche che ha dominato il campionato 2024 ottenendo il titolo piloti, costruttori e team.Felipe Nasr, ex pilota di F1 e vincitore dell’ultima edizione della serie con la Porsche 963 ufficiale Penske Motorsport n.