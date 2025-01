Juventusnews24.com - Mosquera Juve, c’è un nuovo obiettivo per la difesa. Il Valencia fissa il prezzo del centrale: svelate le prossime mosse

di RedazionentusNews24, c'è unper ladei bianconeri. Ilfa ilper il difensore: tutte le ultime novitàSecondo quanto spiega Alfredo Pedullà, nel mirino del calciomercatoper laci sarebbe anche Cristhian Andrey, difensore classe 2004 in forza agli spagnoli del. Gli spagnoli valutano il giocatore 25-30 milioni di euro, ma con un contratto in scadenza nel 2026 si potrebbe provare a giocare al ribasso, considerando anche che le trattative per il rinnovo non vanno avanti. Il giovane piace per la sua duttilità, che lo porta a giocare indifferentemente in unaa tre o a quattro.