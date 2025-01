Formiche.net - Minaccia russa e deterrente europeo. Come rafforzare l’industria della Difesa

Lae il rafforzamento delle prerogative militari dei membri dell’Unione europea si confermanotemi centrali a Bruxelles. In occasioneconferenza annuale dell’Agenzia europea per la(Eda), che in questa occasione coincide con i vent’anni dalla sua fondazione, istituzioni, Forze armate e rappresentanti delsi sono incontrati per fare il punto sulle priorità dell’Europa in un momento di profonda incertezza sull’architettura securitaria del continente. L’Europa, nonostante i primi rialzi sul piano delle spese militari nazionali, rimane vulnerabile e bisognosa di rilanciare la propria produzione interna. La Nato si confermapietra angolaresicurezza euro-atlantica, ma sul piano industriale e produttivo si riafferma la necessità di sviluppare una maggiore autonomia dell’Ue, specialmente su sistemi d’arma e munizionamento.