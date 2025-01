Lortica.it - Mauro Capitani dona un’opera al Piccolomuseo di Fighille: il maestro valdarnese omaggia l’arte contemporanea

Sabato 25 gennaio 2024, alle ore 16, ildi(Citerna, PG) si arricchirà di un nuovo capolavoro. Il pittoredonerà l’inedito dipinto “Gabbiani (su nel cielo aperto)”, un olio su tela creato appositamente per il museo d’artesituato al confine tra Umbria e Toscana.La cerimonia, organizzata dalla Pro Loco, sarà introdotta dal giornalista culturale e curatore Marco Botti. Durante il pomeriggio, i visitatori avranno la possibilità di accedere gratuitamente alla Dogana Pontificia e a Palazzo Tani, che insieme costituiscono il polo museale.“Questazione rappresenta un momento importante per la nostra collezione – dichiara la Pro Loco –. L’opera, dedicata ai gabbiani in volo, è uno dei soggetti più rappresentativi di, noto per la capacità di tradurre emozioni in immagini con straordinaria maestria cromatica”.