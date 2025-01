Game-experience.it - Mass Effect 5 è ancora in pre-produzione presso BioWare: il lancio pare molto lontano

Ildi, visto che il progetto è fermo in una fase iniziale di pre-.Nonostante il completamento di Dragon Age: The Veilguard,non haassegnato risorse significative al prossimo capitolo della celebre saga sci-fi. Per questo motivo i fan dovranno armarsi di pazienza, visto che lo sviluppo è appena agli inizi e ilsembradistante anni.Difatti dopo aver rilasciato The Veilguard,si trova in una situazione particolare:5 è attualmente l’unico progetto attivo dello studio, ma non èpronto per unasu larga scala. Come spiegato dal veterano Mark Darrah, il gioco è nella delicata fase di pre-, durante la quale il team (composto da molti veterani della serie) sta definendo la portata del progetto, le tempistiche e gli obiettivi.