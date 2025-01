Napolipiu.com - Manna incontra gli agenti di Dorgu: I dettagli

Il ds azzurro ha avuto un summit con i rappresentanti del talento danese del Lecce. Il club partenopeo pronto a superare la concorrenza del Manchester United con una strategia precisa.Il Napoli fa sul serio per Patrick. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovannihato a pranzo glidel talento classe 2004, facendo un importante passo avanti nella trattativa.L'esterno danese, attualmente in forza al Lecce, è finito nel mirino di diversi club europei, tra cui il Manchester United. I Red Devils hanno già mosso passi concreti, presentando un'offerta di 30 milioni di euro per l'acquisto immediato del giocatore, proposta che il club salentino ha rispedito al mittente.