Ilgiorno.it - Mancano i medici. "Sindaci, aiutateci"

Leggi su Ilgiorno.it

Divergenze sulle cifre, ma soprattutto sull’approccio. I pazienti del Comitato salute Adda-Martesana che ieri hanno chiesto ai comuni dell’Asst di schierarsi al loro fianco nella battaglia si aspettavano "più concretezza". Ieri, l’incontro di un paio d’ore in sala consiliare a Pioltello sollecitato nei mesi scorsi dagli attivisti che da più di un anno pungolano i vertici della sanità di casa, presenti al tavolo, per avere risposte su "di base, liste d’attesa e case della comunità". I manager replicano portando all’attenzione generale progetti e numeri, "ma la sostanza è un’altra", dice Curzio Rusnati, ex primo cittadino di Bussero, fra gli organizzatori del movimento dal basso. "Ho prenotato una visita dall’otorino per mia madre nel marzo scorso, il 9 gennaio siamo andati in ambulatorio a Vizzolo.