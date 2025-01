Lapresse.it - L’Unicef celebra 20 anni di collaborazione con David Beckham

Leggi su Lapresse.it

, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia,20diconcome Goodwill Ambassador. Dal testimoniare il lavoro delin prima persona, alla sensibilizzazione e alla raccolta di fondi su tematiche fondamentali come la malnutrizione, l’istruzione, la parità di genere e la violenza contro i bambini, la sua dedizione è stata davvero notevole.L’impegno dipremiato con il Crystal AwardsIl dirigente sportivo è stato premiato con il Crystal Awards per i 20di instancabile impegno nella tutela e nel riconoscimento dei diritti dei bambini. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@