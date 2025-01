Spettacolo.periodicodaily.com - Lorenz Simonetti, Il Nuovo Singolo “SOLO” Disponibile Dal 24 Gennaio

Ildel cantautore, idolo dei più giovani con milioni di follower sui social, saràin radio e su tutte le piattaforme da venerdì 24con il titolo “”, che arriva dopo l’uscita del primo EP di, dal titolo “RAGGIUNGIMI”. Ascoltare il” didal 24Dal 24, il talentuoso cantautore, molto amato dal pubblico giovanile e con milioni di follower sui social, presenta il suodal titolo. Il brano saràsia in radio che su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal relativo video, che uscirà lo stesso giorno.Un Brano Intimo Sulla SolitudineDopo un periodo di grande successo artistico, che lo ha visto esibirsi in due concerti sold out a Roma (Largo Venue) e Milano (Santeria Toscana) nel mese di novembre, e numerosi altri sold out durante le date Instore in giro per l’Italia da settembre 2024,torna con un brano che tocca un tema profondo e universale: la solitudine.