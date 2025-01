.com - L’Onorevole, il Poeta e la Signora in prima nazionale al Teatro Delfino con Flaherty, Branchetti e Giannone

Leggi su .com

, ile ladi Aldo De Benedetti inaldi Milano: in scena Lorenzo, Francescoe IsabellaL’8 e 9 febbraio 2025 debutta inaldi Milano (qui il sito internet ufficiale) l’esilarante commedia del grande commediografo Aldo De Benedetti, ile lacon Lorenzo, Francescoe Isabella. La regia è firmata da Francesco, le musiche sono di Pino Cangialosi. Una commedia grottesca attualissima, conosciutissima anche all’estero., ile la– La tramaUn onorevole, Leone, è molto attratto da Paola, un’elegante e scaltra giornalista. Una serariesce ad invitarla a casa ma non combinerà nulla, la donna lo provocherà ma lo metterà continuamente in imbarazzo.