Libri | la rassegna Cantina&Cultura propone Volevo solo giocare a ping pong

Proseguono gli appuntamenti di ‘Cantina&Cultura’, il format pensato da Cantina Verace (via Antonio Maria De Luca 4, Salerno) per unire cultura ed enogastronomia nel solco della valorizzazione del territorio. Oggi, alle 19, sarà la volta di Ciro Romano con “” (Caffèorchidea). In dialogo con Monica Coscioni.è una raccolta di racconti legati allo sport ed alla musica in epoca di Guerra Fredda. Il libro delinea i contorni di vicende talvolta influenzate dal contesto sociopolitico, talaltra esse stesse determinanti al corso della storia. Il titolo è tratto da un’espressione del protagonista del film Forrest Gump, che a sua volta si interseca alle vicende della Diplomazia del. Alle quali è dedicato un capitolo che, attraverso riferimenti cinematografici e musicali, sviluppa la storia dei dueisti che hanno salvato il mondo.