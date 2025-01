Calciomercato.it - “La Juve gioca in 10”: poi l’annuncio sul colpo in difesa | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

C’è tanta delusione in casantus dopo il recente pareggio contro il Brugge. A Ti Amo Calciomercato è intervenuto il collega Mirko Di Natale per parlare delle vicende bianconere Lantus si ferma ancora sul pari. 0-0 deludente in casa del Brugge in Champions League che se da un lato basta per l’aritmetica qualificazione al playoff, dall’altra lascia i tifosi bianconeri con l’amaro in bocca per un’altra prova sottotono.“Lain 10”: poisulinCM.IT (LaPresse) Calciomercato.itSotto accusa nuovamente Thiago Motta che deve registrare un’involuzione rispetto alla partita vinta contro il Milan nell’ultimo weekend. Dell’argomento si è parlato oggi a Ti Amo Calciomercato con il collega Mirko Di Natale: “Salvo solo il risultato che consente alladi poterre il playoff però complessivamente sono stati fatti molti passi indietro.