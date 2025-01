Calciomercato.it - “Incompetenti”: salta l’affare, nuova bufera sul Milan

Problemi in casa rossonera mentre la squadra è impegnata in campo contro il Girone:di mercatoNon certo un periodo fortunato per il. I rossoneri affrontano un momento difficile tra campo, infortuni, polemiche e mercato.“”:sul(LaPresse) – Calciomercato.itLa squadra di Conceicao, reduce dal ko contro la Juventus, è scesa in campo questa sera contro il Girona andando a caccia di punti preziosi per blindare la qualificazione ai playoff Champions e tenere in vita la speranza di passaggio agli ottavi. La partita si è però subito messa male con Emerson Royal che si è infortunato dopo pochi minuti ed è stato costretto a lasciare il campo a Calabria.Proprio il terzino ex Tottenham è uno dei nomi caldi per il mercato in uscita: sul brasiliano, infatti, c’è il forte interesse del Galatasaray, che sta trattando per l’acquisto in prestito oneroso con diritto di riscatto.