Anteprima24.it - Incidente sul lavoro, dolore a Roccapiemonte per la morte di un 33enne

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto, in provincia di Salerno: ilGabriele Raimondo è morto ieri in unsulverificatosi ieri a Perugia. A comunicarne il decesso il sindaco Carmine Pagano. Raimondo stava lavorando all’interno di un’azienda che si occupa di imballaggi: era impiegato come addetto alla manutenzione di un macchinario e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da una pressa.“Sono davvero sotto choc per questa notizia. Abbiamo perso – dice Pagano – un giovane valido, che stava lavorando in Umbria ma che era molto legato a. Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze. Siamo in attesa di conoscere ulteriori dettagli rispetto a questo ennesimo tragico episodio disul luogo di. Perè una giornata di lutto”.