Sport.quotidiano.net - Il primo giorno del vichingo. Visite mediche per Solbakken

La città accoglie l’ultimo acquisto internazionale del Pisa Sporting Club. Dalla Champions League contro Atletico Madrid e Manchester City, fino alla Serie B, per aiutare i nerazzurri all’ultimo definitivo salto di qualità. L’arrivo del norvegese Markusin nerazzurro ricalca quello di un altro grande calciatore nordico, Klaus Berggreen. Proprio il leggendario numero 7 a La Nazione raccontò, qualche anno fa, di essere arrivato in città in condizioni particolari: "Arrivai vestito ‘alla danese’ con maglietta e jeans strappati e all’inizio mi guardarono un po’ strano". Effettivamente, guardando il nuovo acquisto nerazzurro sembra un po’ di tornare ai tempi del Pisa di Romeo Anconetani, quando i big arrivavano vestiti un po’ casual. Capello spettinato, maglietta e pantaloni comodi, scarpette in mano e un lungo viaggio per arrivare a Pisa, prima di poter ‘prendere servizio’ agli ordini del suo nuovo allenatore Filippo Inzaghi.