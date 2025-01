Terzotemponapoli.com - Il caso Danilo: un rinforzo sfumato

Il Napoli ha ufficialmente rinunciato all’acquisto di. Il difensore brasiliano, ex Juventus, ha scelto di tornare in patria, accettando l’offerta del Flamengo. Una decisione che mette fine a settimane di trattative e pressioni da parte del club partenopeo, che vedeva inil tassello ideale per rinforzare la difesa. Tuttavia, la volontà del giocatore e della sua famiglia di riabbracciare il Brasile ha prevalso, portando a una svolta inattesa.Rafa Marin e il mercato congelatoL’addio anon è privo di conseguenze per il Napoli. Il club aveva pianificato il trasferimento in prestito di Rafa Marin al Villarreal, operazione ormai definita. Tuttavia, l’accordo è stato sospeso, proprio perché il trasferimento diera considerato una condizione necessaria per liberare il giovane difensore spagnolo.