Tpi.it - Il capo dei torturatori libici Najeem Almasri arrestato in Italia ma subito rilasciato: le opposizioni chiedono a Nordio di riferire

Il caso del torturatore libicoin: cosa sappiamo finoraErrore grave e grossolano da parte del Governono o intrigo internazionale? Cosa c’è dietro la scarcerazione di OsamaHabish,della Polizia giudiziaria libica e noto torturatore di migranti?I partiti di opposizione – per una volta tutti uniti –a gran voce di venire a chiarire in Parlamento al ministro della Giustizia Carloe alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.Ecco i fatti: nella serata di domenica scorsa, 19 gennaio,, direttore dell’Istituto di riforma e riabilitazione della polizia giudiziaria di Tripoli, vienea Torino dalla Polizia di Stato in esecuzione di un mandato della Corte Penale Internazionale spiccato poche ore prima.