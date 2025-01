Lettera43.it - I vincitori italiani del Grammy Award dal 1959 a oggi

Tutto pronto per la 67esima edizione deis, gli “Oscar della musica”, in programma domenica 2 febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles alle 17 locali (le 2 del mattino in Italia). Sfortunatamente, fra i candidati del 2025 non ci sono artisti del nostro Paese, che tuttavia si è distinto più volte nel corso delle cerimonie precedenti. Dalla loro nascita nel, infatti, i grammofoni sono finiti nelle mani di numerosi cantanti, compositori e autori del Belpaese regalando grandi soddisfazioni allo Stivale. È il caso di Luciano Pavarotti, capace di imporsi cinque volte, e Laura Pausini, vincitrice delnel 2006 con uno dei suoi album in lingua spagnola. L’evento sarà visibile in streaming e in diretta sul sito ufficiale live..com.Tutti idel: da Modugno a PausiniLuciano Pavarotti in concerto (Getty Images).