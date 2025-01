Spazionapoli.it - Garnacho-Napoli, concluso secondo incontro con lo United: cosa succede ora?

Ultimissime– Si sarebbein queste ore iltra gli azzurri e il Manchesterper Alejandro: tutti gli sviluppi Per le ultimissime, arrivano importanti novità sul futuro di Alejandroquanto riferito da Tuttomercatoweb, infatti, gli azzurri avrebbero da pocoilcon il Manchesterper l’attaccante argentino. Sono caldissime e decisive per la trattativa più calda che ha coinvolto i partenopei in questo mercato di riparazione.Il possibile arrivo del classe 2004 accenderebbe ulteriormente la piazza, già galvanizzata dai risultati in campo. Dopo l’addio di Kvaratskhelia, servirà un colpo importante per accontentare le richieste di Antonio Conte e puntare in maniera ancpiù convinta a una clamorosa vittoria dello Scudetto.