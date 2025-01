Nerdpool.it - Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco, il teaser trailer delle nuova serie Sky Original

Leggi su Nerdpool.it

LaSkyof– Ledelsegna il ritorno di unanarrazioni più intense e coinvolgenti ambientate nel capoluogo lombardo. Un racconto che si muove tra emancipazione personale e scontri crudi, sullo sfondo di un complesso edilizio simbolotensioni esperanzeperiferie milanesi. Debutterà a marzo in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.La produzione, realizzata da Sky Studios in collaborazione con TapelessFilm e Red Joint Film, si articola in otto episodi diretti da Ciro Visco (Gomorra – La181, Doc – Nelle tue mani), anche co-sceneggiatore del progetto. Tra i protagonisti tornano Laura Osma, Alessandro Piavani e Andrea Dodero, mentre il pioniere del rap italiano Salmo riveste un doppio ruolo: quello di supervisore musicale e attore, nei panni del misterioso Snake.