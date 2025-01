Anteprima24.it - FOTO/ Strade dissestate: la toppa peggiore del buco

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiC’è un antico adagio che recita”laè peggio del” o piuttosto “peggio la pezza del” per dire che un rimedio èdel male fatto.Un detto che ben rappresenta la situazione dellecittadine di Avellino e, in particolare quelle più.Qualche settimana fa vi aveva raccontato dell’ennesimo cedimento dell’asflato lungo via Guido Dorso (LEGGI QUI)Ebbene da qualche giorno la strada non presenta più quei piccoli “crateri” ma lingue di asfalto nere che, appunto, sembrano le toppe che le massaie di un tempo mettavano ai vestiti malandati per cercare di dargli una nuova vita.Certo in questi giorni gli automobilisti che transitano in quella strada almeno eviteranno una serie di pericolosi fossi, ma c’è da scommettere che al primo temporale, tornerà tutto come prima.