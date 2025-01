Thesocialpost.it - “Fermare la guerra o arriveranno sanzioni”. Il messaggio di Trump a Putin

“Il presidente Zelensky ha chiarito di desiderare la pace. Tuttavia, come si suol dire, per ballare il tango ci vogliono due persone”. Donaldsi ripropone come facilitatore per porre fine al conflitto tra Ucraina e Russia, sostenendo che l’Ucraina, tramite le parole del presidente Zelensky, è aperta al dialogo.Al contrario, dalla Russia non si registrano segnali simili. “Ci vogliono due per ballare il tango“, afferma riferendosi a Vladimir. Esi dice disponibile a incontrare il presidente russo: “Incontreròquando lui lo desidera”.“Milioni di persone stanno perdendo la vita in Ucraina, molte più di quanto riportato dai media. Non è colpa della stampa, probabilmente è una scelta del nostro governo diffondere cifre inferiori. Le città sono ridotte in macerie. La Russia ha subito circa 800.